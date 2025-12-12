В Приморье в серьезном ДТП на трассе погибли три женщины

Авария случилась на 15-м километре трассы. В результате столкновения две женщины, находившиеся в салоне иномарки, скончались на месте от полученных травм. Третья пассажирка была доставлена в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь — она умерла в медицинском учреждении. Следователь отдела МВД России по городу Артему завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.