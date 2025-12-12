В Приморье в серьезном ДТП на трассе погибли три женщины

В Приморском крае на автодороге Владивосток-Находка — порт Восточный произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек. По предварительным данным, столкновение привело к гибели всех трех пассажирок автомобиля Toyota Prius Alpha, в том числе водителя-женщины. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Авария случилась на 15-м километре трассы. В результате столкновения две женщины, находившиеся в салоне иномарки, скончались на месте от полученных травм. Третья пассажирка была доставлена в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь — она умерла в медицинском учреждении. Следователь отдела МВД России по городу Артему завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже известна личность предполагаемого виновника — 39-летний житель Находки. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.