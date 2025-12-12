Ричмонд
Около семи взрывов прогремело в Ярославле от работы ПВО

В Ярославле вновь слышны взрывы, местные жители сообщают о работе систем ПВО. По данным SHOT, над городом прогремело от пяти до семи взрывов, а также был слышен характерный звук пролёта БПЛА. В некоторых районах наблюдались световые вспышки.

Источник: Life.ru

Предположительно, средства противовоздушной обороны уничтожают беспилотные летательные аппараты ВСУ. Ранее губернатор области Михаил Евраев сообщил о введении режима «беспилотной опасности» в регионе.

Ярославль второй день подряд подвергается атакам. Вчера жители также сообщали о «мерзком жужжании» в небе. По данным Минобороны, в ночь на 11 декабря над регионом сбили 11 украинских БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

