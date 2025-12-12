Около семи взрывов прогремело в Ярославле от работы ПВО

Предположительно, средства противовоздушной обороны уничтожают беспилотные летательные аппараты ВСУ. Ранее губернатор области Михаил Евраев сообщил о введении режима «беспилотной опасности» в регионе.
Ярославль второй день подряд подвергается атакам. Вчера жители также сообщали о «мерзком жужжании» в небе. По данным Минобороны, в ночь на 11 декабря над регионом сбили 11 украинских БПЛА.
