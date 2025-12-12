Вспомнит все: появились новые данные о состоянии избитой модели Тартановой

33-летняя модель Анжелика Тартанова перестала выходить на связь с родственниками в конце ноября. Близкие начали ее искать, причем они обратились не только в правоохранительные органы, но даже к экстрасенсам. 9 декабря девушку нашли. Она находилась в тяжелом состоянии с потерей памяти в одной из столичных больниц. Что с ней произошло, предстоит установить следствию.