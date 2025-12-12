Вспомнит все: появились новые данные о состоянии избитой модели Тартановой

33-летняя модель Анжелика Тартанова перестала выходить на связь с родственниками в конце ноября. Близкие начали ее искать, причем они обратились не только в правоохранительные органы, но даже к экстрасенсам. 9 декабря девушку нашли. Она находилась в тяжелом состоянии с потерей памяти в одной из столичных больниц. Что с ней произошло, предстоит установить следствию.
Состояние модели и ее шансы на восстановление памяти оценил в беседе с aif.ru спортивный врач Андрей Литвиненко.
В каком состоянии находится Тартанова.
О состоянии модели Анжелики Тартановой aif.ru сообщила ее родственница Екатерина.
«Она остается в тяжелом состоянии. По факту ее избиения открыто уголовное дело», — рассказала она, уточнив, что в интересах следствия более подробную информацию сообщать запрещено.
Ранее близкие модели рассказали, что она зарабатывала в Москве на жизнь съемками в массовке. Недавно девушка начала встречаться с мужчиной по имени Андрей, который потребовал прекратить общение с друзьями и демонстрировал характерные черты абьюзера.
Удары по голове привели к потере памяти.
Подруга избитой модели Анжелики Тартановой сообщила, что девушка потеряла память. По словам спортивного врача Андрея Литвиненко, причиной такого состояния может быть ушиб головного мозга.
«Если потеря памяти носит посттравматический характер, то это либо удары по голове, либо человек в результате падения человек обо что-то головой ударился. Длительная потеря памяти, как в данном случае, то есть амнезия, говорит о том, что как минимум был ушиб головного мозга или лёгкой, или даже средней степени тяжести», — рассказал эксперт.
Травмы головы могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем в дальнейшем. «Это могут быть неврологические расстройства: судороги, ухудшение памяти появление различных там неврологических симптомов, таких как онемение конечности и тому подобных», — уточнил Литвиненко.
Вернется ли память?
Память у Анжелики Тартановой со временем восстановится, считает Литвиненко.
«Прогноз обычно благоприятный. Если нет никаких органических повреждений, то в течение нескольких недель память может вернуться. Обычно человек вспоминает все, что было до момента травмы, сам момент», — отметил эксперт.
Однако если есть тяжелые повреждения самих структур головного мозга, то часть прошлого девушка так и не сможет вспомнить.
«Память не вернется, если было тяжёлое органическое повреждение именно структур головного мозга. То есть, если невозможно ткань мозга восстановить, то здесь по аналогии с жёстким диском: информацию на поврежденном участке не восстановить», — объяснил Литвиненко.
Гипноз — не панацея.
Гипноз, к которому нередко прибегают для возвращения памяти, в случае с Тартановой окажется бессилен, считает врач Литвиненко.
«Как правило, методы психологического воздействия, как гипноз, используют, если какая-то не вследствие травмы была потеря памяти, а, при каких-то стрессовых ситуациях страха, шока. Речь идет о том, когда стресс является барьером, человек не может его преодолеть, чтобы вспомнить события», — объяснил Литвиненко.
Врач подчеркнул, что Тартановой предстоит долгое восстановление под наблюдением врачей.
«После потери памяти травматического характера будут определенные процедуры, возможно потребуется помощь специалистов по социализации, адаптации к новым условиям жизни после тяжелой травмы. Время покажет», — добавил он.