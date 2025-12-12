Человеческий череп и кости нашли на оживленной набережной

На оживлённой набережной в Нью-Йорке (США) обнаружены человеческие останки. Жуткая находка была сделана в районе пляжа Кони-Айленд, рядом с прогулочной зоной, где ежедневно бывают сотни людей.
Сначала в кустарнике у променада Ригельмана был найден человеческий череп. Уже на следующий день в том же месте поиски продолжились, и там же обнаружили скелетированные руки, ноги и другие фрагменты костей. Останки находились в земле продолжительное время и были частично разрознены.
Личность погибшего и обстоятельства его смерти пока не установлены. Следствие не располагает данными о времени гибели человека и причинах произошедшего. Территория осмотрена, материалы переданы экспертам.
Инцидент вызвал тревогу у местных жителей. Район считается людным и обычно безопасным, однако находка показала, что человеческие останки могли долгое время оставаться незамеченными рядом с популярным местом отдыха.
