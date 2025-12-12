Человеческий череп и кости нашли на оживленной набережной

Сначала в кустарнике у променада Ригельмана был найден человеческий череп. Уже на следующий день в том же месте поиски продолжились, и там же обнаружили скелетированные руки, ноги и другие фрагменты костей. Останки находились в земле продолжительное время и были частично разрознены.