Бастрыкин взял на контроль проверку в омской школе, где плесень и насекомые

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию в одной из омских школ. Поводом стали многочисленные жалобы родителей на критическое состояние здания и нарушение прав детей. Речь, по всей видимости, идёт о школе № 58 в Октябрьском округе.
В социальных сетях и обращениях в ведомства родители описывают удручающую картину. В старом здании 1972 года постройки протекает крыша, разрушаются потолки и стены. Из-за постоянной сырости распространяется плесень и грибок. В помещениях бегают тараканы и мыши.
По словам заявителей, несмотря на неоднократные жалобы, ситуация годами не меняется.
В мэрии Омска признали, что проблемы с влажностью, грибком и кровлей в школе действительно существуют. Однако в чистоте помещений чиновники уверены: по их данным, 4 декабря в учреждении проводилась дератизация (борьба с грызунами), а доступ родителей ограничили «в соответствии с регламентом».
Тем временем проверка СК уже началась. Её итоги покажут, насколько условия в школе соответствуют санитарным нормам и праву детей на безопасное образование.
