Новая несостыковка в деле Усольцевых — семья ушла не туда, где её искали

Усольцевы пропали 28 сентября во время прогулки в Кутурчинском Белогорье. С момента исчезновения прошло более двух с половиной месяцев, однако никаких следов — ни вещей, ни тел — обнаружено не было. Следственный комитет официально продолжает рассматривать версию несчастного случая, хотя за это время обсуждались самые разные сценарии — от нападения диких животных до преднамеренного ухода, пишет «АиФ».