Около семи взрывов прогремело над Ярославлем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже второй день наносят удары по Ярославлю, так, накануне местные жители насчитали от шести до десяти глухих хлопков. Некоторые очевидцы также слышали в небе характерное «мерзкое жужжание», которое, по их мнению, связано с беспилотниками.