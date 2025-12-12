Около семи взрывов прогремело над Ярославлем

Над Ярославлем прогремели около семи взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря.
Местные жители рассказали, что в одном из районов заметили дым, а в небе был слышен странный гул. По словам очевидцев, прогремело от пяти до семи взрывов.
В некоторых районах были видны вспышки. Официальной информации о пострадавших или разрушениях в настоящий момент нет, передает Telegram-канал Shot.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже второй день наносят удары по Ярославлю, так, накануне местные жители насчитали от шести до десяти глухих хлопков. Некоторые очевидцы также слышали в небе характерное «мерзкое жужжание», которое, по их мнению, связано с беспилотниками.
Ночью 11 декабря ПВО Минобороны сбило 287 украинских дронов над различными российскими регионами. Из них 11 дронов было ликвидировано над Ярославской областью.