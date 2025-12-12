Взрыв в доме и семь пострадавших: Что известно о ночной атаке беспилотников в Твери

Ночью 12 ноября украинские дроны атаковали Тверь. Удар пришелся по жилому многоквартирному дому. Фасаду и остеклению нанесен ущерб. Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв сообщил о семи пострадавших. Об этом оповестили в пресс-службе правительства региона.
Как отмечается в сообщении, ранения получили шестеро взрослых и один ребенок. Их оперативно доставили в медучреждения. В настоящий момент спасатели ликвидируют возникшее возгорание.
Известно, что в многоквартирном доме повреждена стена. Спасатели начали обход жилых помещений. На место ЧП прибыл Виталий Королёв. По его данным, жильцы эвакуированы. В школе развернули оперативный штаб.
Сейчас место инцидента оцепили сотрудники оперативных служб. Отмечается, что врио губернатора Тверской области дал поручения по организации необходимой помощи всем нуждающимся жильцам поврежденного дома.
Прошлой ночью дроны ВСУ атаковали Воронеж. В результате повреждения получили несколько жилых домов. По информации властей региона, жертв нет. Всего повреждено несколько конструкций ряда многоквартирных домов в левобережной части Воронежа и выбито остекление в некоторых зданиях.
Налету дронов подверглась также Москва. В ночь на 11 декабря беспилотники попытались атаковать столицу. Всего перехвачен 31 беспилотник ВСУ. Из-за угрозы воздушной опасности ночью не работали на прием и выпуск рейсов все столичные аэропорты. В результате отменили и перенесли не менее 130 вылетов. О последствиях массированной атаки для инфраструктуры Москвы информации не поступало. Пострадавших и жертв нет.
Беспилотники ВСУ также, как утверждает Bloomberg, ударили по нефтяному месторождению Филановское. Оно находится в Каспийском море и якобы принадлежит российской компании. ВСУ использовали беспилотники дальнего радиуса действия, что привело к остановке более 20 скважин. Никаких официальных комментариев не последовало. Известно, что нефтяное месторождение является крупнейшим в российском секторе Каспийского моря. Оно работает с 2016 года. Проектная мощность месторождения составляет шесть миллионов тонн нефти в год.