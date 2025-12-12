Угнавшая грузовую лодку дамочка влетела в мост и попыталась сбежать

В Венеции женщина угнала грузовую лодку службы курьерской доставки и на полном ходу врезалась в один из самых известных мостов города — Риальто. Инцидент произошёл на Большом канале.
По данным итальянских СМИ, судно ударилось о три колонны у основания моста. В результате столкновения была повреждена мраморная балюстрада — разрушения оцениваются как серьёзные. Часть перевозимых посылок оказалась в воде.
После удара женщина выбралась на берег и попыталась скрыться, однако её оперативно задержали сотрудники полиции. О причинах её поступка и возможном размере ущерба официально пока не сообщается. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют, как женщине удалось завладеть служебным судном. Инцидент вызвал резонанс из-за уязвимости исторических объектов Венеции, которые регулярно страдают от аварий на воде.
