Число уничтоженных на подлёте к Москве беспилотников выросло до четырёх

«Уничтожены ещё три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.
По данным SHOT, взрывы были слышны в северо-западной части Одинцовского района.
Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил около 3:00 мск. Информации об ущербе не было, однако на месте происшествия работали оперативные службы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.