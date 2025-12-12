Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу Собянин сообщал об одном уничтоженном беспилотнике, летевшем на Москву.

«Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал он в своем канале на платформе Max.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше