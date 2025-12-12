Ричмонд
В Бурятии осудили браконьера за незаконный вылов омуля

35-летнему мужчине назначили 220 часов обязательных работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии осудили браконьера за незаконный вылов омуля. Как сообщили КП-Иркутск в транспортной полиции, в октябре 2025 года 35-летний житель Северобайкальска взял рыболовную сеть и на весельной надувной лодке добыл 25 хвостов рыбы в акватории озера Байкал несмотря на действие нерестового периода.

— В отношении браконьера завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», — уточнили в пресс-службе ЛО МВД России на транспорте.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления и добровольно возместил причиненный ущерб в размере 180 тысяч рублей. Но несмотря на это, мужчине назначили срок в виде 220 часов обязательных работ.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье за сутки из горящих домов спасли восемь человек.