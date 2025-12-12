В Бурятии осудили браконьера за незаконный вылов омуля. Как сообщили КП-Иркутск в транспортной полиции, в октябре 2025 года 35-летний житель Северобайкальска взял рыболовную сеть и на весельной надувной лодке добыл 25 хвостов рыбы в акватории озера Байкал несмотря на действие нерестового периода.