Председатель СКР взял на контроль дело об избиении школьницы в Приморье

В Приморском крае разгорелся скандал, связанный с жестоким избиением школьницы в Артеме. Как сообщается в социальных сетях, подросток нанес однокласснице телесные повреждения прямо во время перемены. В связи с этим заведено уголовное дело, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".