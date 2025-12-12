Ричмонд
Председатель СКР взял на контроль дело об избиении школьницы в Приморье

По данному факту следственными органами заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае разгорелся скандал, связанный с жестоким избиением школьницы в Артеме. Как сообщается в социальных сетях, подросток нанес однокласснице телесные повреждения прямо во время перемены. В связи с этим заведено уголовное дело, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю уже заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность». Глава ведомства дал прямое поручение руководителю следственного управления по краю Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.