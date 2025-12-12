Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил глава региона Сергей Собянин.
— Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
За ночь над столицей были ликвидированы четыре дрона.
Ранее в Твери беспилотник врезался в многоквартирный дом. Позже временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, сообщил о семи пострадавших, включая ребенка. Пожарным удалось сбить пламя в поврежденном здании. Спасатели проводят поисковую операцию, проверяя этажи на наличие людей, которые могли не успеть эвакуироваться.