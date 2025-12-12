Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил глава региона Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил глава региона Сергей Собянин.

— Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

За ночь над столицей были ликвидированы четыре дрона.

Ранее в Твери беспилотник врезался в многоквартирный дом. Позже временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, сообщил о семи пострадавших, включая ребенка. Пожарным удалось сбить пламя в поврежденном здании. Спасатели проводят поисковую операцию, проверяя этажи на наличие людей, которые могли не успеть эвакуироваться.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше