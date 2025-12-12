В Приморье в смертельном ДТП погибло три человека

Полиция сообщает, что в районе 15 километра автодороги 39-летний водитель грузовика Isuzu Elf не выдержал безопасную дистанцию и в итоге врезался в трактор, который в свою очередь отбросило на левую полосу попутного движения. Здесь трактор столкнулся с автомобилем Toyota Prius Alpha.
На месте ДТП погибли женщина-водитель и пассажир Toyota Prius Alpha, еще одна пассажирка была госпитализирована, но она позже скончалась в медучреждении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В отношении водителя грузовика Isuzu Elf решается вопрос об избрании меры пресечения.