В Приморье в смертельном ДТП погибло три человека

Полиция сообщает, что в районе 15 километра автодороги 39-летний водитель грузовика Isuzu Elf не выдержал безопасную дистанцию и в итоге врезался в трактор, который в свою очередь отбросило на левую полосу попутного движения. Здесь трактор столкнулся с автомобилем Toyota Prius Alpha.