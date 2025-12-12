Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье в смертельном ДТП погибло три человека

В Приморском крае на автодороге Владивосток — Находка — порт Восточный произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На данный момент число погибших возросло до трех, сообщает Telegram-канал УМВД региона.

Источник: Российская газета

Полиция сообщает, что в районе 15 километра автодороги 39-летний водитель грузовика Isuzu Elf не выдержал безопасную дистанцию и в итоге врезался в трактор, который в свою очередь отбросило на левую полосу попутного движения. Здесь трактор столкнулся с автомобилем Toyota Prius Alpha.

На месте ДТП погибли женщина-водитель и пассажир Toyota Prius Alpha, еще одна пассажирка была госпитализирована, но она позже скончалась в медучреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В отношении водителя грузовика Isuzu Elf решается вопрос об избрании меры пресечения.