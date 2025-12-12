БПЛА ночью атаковали три района Ростовской области

«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали», — рассказал он.
Слюсарь добавил, что информация о последствиях на земле сейчас уточняется.
Одновременно с этим число уничтоженных на подлёте к Москве беспилотников выросло до четырёх. Коме того украинский дрон влетел в жилой многоэтажный дом в Твери, где пострадали ребенок и шесть взрослых.
