Обезьяну-убийцу поймали через 3 дня после смертельного нападения на старика

В провинции Яла (Таиланд) задержан макак, напавший на пожилого мужчину и причинивший ему смертельные травмы. Животное удалось поймать спустя три дня после трагедии.

По данным местных властей, 67-летний житель провинции погиб после нападения примата, который ворвался в его дом. Макак нанес мужчине множественные укусы и тяжёлые ранения, в том числе оторвал часть ноги. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Тело обнаружил племянник погибшего спустя несколько дней. Мужчина находился в доме, прислонившись к стене, вокруг была кровь. В руках он сжимал металлический прут, которым, предположительно, пытался отбиться. На теле зафиксированы десятки следов укусов.

После инцидента представители властей установили ловушку с приманкой. Агрессивного примата удалось поймать без новых пострадавших. Выяснилось, что за несколько дней до гибели мужчины макак уже нападал на местных жителей и ранее укусил того же пенсионера в плечо.

Также установлено, что в доме погибшего содержалась самка макаки. По версии специалистов, агрессивный самец искал животное и действовал на этой почве. Обстоятельства случившегося продолжают изучаться.

