Смерть детей при лечении зубов: врачи дали советы родителям после трагедий в Астане и Алматы

Ранее мы писали, что в одной из частных клиник Астаны ребенок погиб после наркоза. По этому делу началось судебное разбирательство, где показали запись из стоматологического кабинета, где девочке лечили 18 зубов одновременно. Анестезиолог не признала свою вину за смерть девочки.