Смерть детей при лечении зубов: врачи дали советы родителям после трагедий в Астане и Алматы

Телеканал отмечает, что казахстанцы после громких трагедий в стоматологиях продолжают активно обсуждать безопасность детского наркоза, особенно препарата «Севоран». Недавние трагедии в Астане и Алматы, где от лечения зубов под этим препаратом погибли двое малышей, вызвали бурное обсуждение в обществе.
Врачи утверждают, что проблема не в самом препарате, а в его неправильном введении. Они советуют родителям обращать внимание на лицензию клиники, сертификаты врачей, оснащение кабинета, мониторинг, капнограф и реанимационную укладку.
Однако врачи подчеркивают, что хоть «Севоран» и считается относительно безопасным, риск осложнений все же существует при нарушениях в технике, недостаточном оборудовании или слабой подготовке ребенка перед операцией. Абсолютными противопоказаниями к применению «Севорана» являются кашель, температура, насморк, инфекции, сердечные и мышечные заболевания.
Медики напоминают, что качественная анестезия важна для пациентов и самих врачей. Для пациентов это отсутствие болей, снижение стресса и минимальные воспоминания о процессе, а для стоматологов — возможность работать в спокойных условиях, не рискуя качеством лечения.
Минздрав предупреждает, что одномоментное лечение всех зубов является серьезной медицинской процедурой, требующей строгих показаний, профессионального анестезиолога и полной готовности клиники. Родителям важно быть активными и не полагаться только на заверения врачей.
Ранее мы писали, что в одной из частных клиник Астаны ребенок погиб после наркоза. По этому делу началось судебное разбирательство, где показали запись из стоматологического кабинета, где девочке лечили 18 зубов одновременно. Анестезиолог не признала свою вину за смерть девочки.