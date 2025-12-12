Выяснилось, что суд оставил Пичушкина в «Полярной сове», отказав в апелляции

Мосгорсуд отклонил апелляцию Александра Пичушкина, осуждённого за серию жестоких убийств. Решение нижестоящей инстанции о невозможности его перевода в колонию ближе к столице признано законным.
Осуждённый отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Он настаивал на смене места заключения, ссылаясь на заболевание системы кровообращения второй степени. В июне 2025 года Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска, теперь это решение устояло и в апелляции.
Пичушкин был признан виновным в убийстве 49 человек. Преступления он совершал в 1990—2000-х годах, преимущественно на территории Битцевского леса в Москве. Его жертвами становились люди в беспомощном состоянии — пожилые, инвалиды, несовершеннолетние и лица с психическими расстройствами. Суд установил, что убийства отличались особой жестокостью.
В октябре 2007 года Мосгорсуд, опираясь на вердикт присяжных, приговорил Пичушкина к пожизненному лишению свободы. Экспертиза признала его вменяемым, указав при этом на наличие тяжёлого расстройства личности с патологическим влечением к убийству.
В начале апреля ФСИН сообщила о выявлении причастности Пичушкина ещё к 11 убийствам, совершённым в районе Северное Бутово. Сам осуждённый заявил о готовности дать признательные показания, проверка продолжается.
