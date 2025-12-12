Выяснилось, что суд оставил Пичушкина в «Полярной сове», отказав в апелляции

Осуждённый отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Он настаивал на смене места заключения, ссылаясь на заболевание системы кровообращения второй степени. В июне 2025 года Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска, теперь это решение устояло и в апелляции.