В Сети появились кадры жилого дома в Твери, который атаковали БПЛА

Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв прибыл к жилому дому, атакованному беспилотнику.

Источник: Аргументы и факты

Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв прибыл к жилому дому на улице Оснабрюкской в Твери, где в результате отражения атаки беспилотника пострадали местные жители.

Кадры с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Тверская область. Официально».

На месте происшествия уже работают экстренные службы, оценивается характер повреждений и оказывается необходимая помощь пострадавшим.

Также развернут оперативный штаб, который координирует все действия служб и контролирует ситуацию на территории.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в районе двух домов упали обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

