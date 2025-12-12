Туриста с инсультом экстренно эвакуировали из Китая в Приморье

Российского туриста с диагнозом «кровоизлияние в мозг» в экстренном порядке эвакуировали из китайского приграничного города Суйфэньхэ в Приморский край. Операция по спасению была проведена 9 декабря при слаженном взаимодействии пограничных и медицинских служб двух стран. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Информацию о тяжелом состоянии российского гражданина китайские медики оперативно передали пограничникам провинции Хэйлунцзян. Чтобы максимально сократить время доставки, на автомобильном переходе Суйфэньхэ — Пограничный был организован «зеленый коридор». Пациента на китайской карете скорой помощи довезли до международного автомобильного пункта пропуска «Пограничный», где его уже ожидала российская медицинская бригада.
По данным пресс-службы министерства здравоохранения Приморского края, после пересечения границы больного госпитализировали в Тысякоечную больницу Владивостока, где его поместили в отделение реанимации. На данный момент информация о его состоянии не сообщается.