Загадочно пропавшего 10-летнего мальчика нашли заживо погребённым под камнями

В Турции удалось спасти 10-летнего школьника, который несколько дней пролежал под грудой камней после жестокого нападения. Ребёнка обнаружили случайно — по крикам, доносившимся из-под насыпи.
Мальчик пропал 5 декабря после школы. Родные забили тревогу, к поискам подключилась полиция. Правоохранители изучили записи более чем с 200 камер видеонаблюдения и установили маршрут автомобиля, в котором ребёнка увезли в сторону плотины. После этого поисковые группы начали прочёсывать окрестности, передает Metro.
Решающим стал сигнал, который услышал один из добровольцев. Сначала звук приняли за крик птицы, однако вскоре стало ясно, что под камнями находится живой человек. Под завалами нашли избитого ребёнка, фактически захороненного заживо.
Школьника срочно доставили в больницу с тяжёлой травмой головы. Врачи провели операцию. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни на данный момент нет.
Следствие установило, что мальчик находился под камнями несколько дней. По делу задержан мужчина, однако он отрицает причастность к произошедшему. Обстоятельства преступления и мотивы продолжают выясняться.
