Первая смерть в деле Долиной: эксперт объяснил новый поворот

Келдыбаева подозревали в получении от певицы 15 млн рублей, которые поступили на его карту. Он проходил по гражданскому делу о взыскании с него указанной суммы. Однако до решения суда не дожил. Отец мужчины сообщил, что сын скончался еще в августе 2024 года из-за оторвавшегося тромба. Келдыбаев родился 11 декабря 1987 года в Йошкар-Оле. Жил в Москве, но часто бывал в разъездах, у него остались две дочки от гражданской жены.