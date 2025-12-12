Первая смерть в деле Долиной: эксперт объяснил новый поворот

Стало известно, что скончался один из фигурантов «схемы Долиной» Александр Келдыбаев. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru объяснил обстоятельства смерти мужчины.
Могли отравить, но вряд ли.
Келдыбаева подозревали в получении от певицы 15 млн рублей, которые поступили на его карту. Он проходил по гражданскому делу о взыскании с него указанной суммы. Однако до решения суда не дожил. Отец мужчины сообщил, что сын скончался еще в августе 2024 года из-за оторвавшегося тромба. Келдыбаев родился 11 декабря 1987 года в Йошкар-Оле. Жил в Москве, но часто бывал в разъездах, у него остались две дочки от гражданской жены.
«Можно, конечно, предположить, что смерть этого человека — звено в одной цепи, и что от него избавились подельники, посчитав его слабым, что на нем можно проколоться. И сделали это, выходит, с помощью медицинского препарата, который вызывает тромбоз. Но слишком сложная схема. Ведь такой яд нужно достать где-то, потом подсыпать в еду или напиток», — сказал Игнатов.
Эксперт отметил, что скончавшийся фигурант слишком «мелкая сошка», и от него легче было бы избавиться простым способом — «бейсбольной битой по голове» в подъезде.
«Поэтому, думаю, вряд ли его смерть носит криминальный характер и как-то связана с “делом Долиной”. У нас очень много людей умирает от тромбозов. Оторваться тромб может у любого», — сказал Игнатов.
Какую роль выполнял.
Криминалист рассказал, какую роль мог выполнять Келдыбаев в «схеме Долиной». По его словам, она была незначительной.
«У таких участников мошеннической схемы — задача номер восемь, как говорится: получить деньги, затем передать одному конкретному куратору, который их уже будет переводить, скажем, в криптовалюту… То есть “мелкая сошка”, не обладающая никакой ценной информацией об организаторах и так далее», — отметил Игнатов.
«Поэтому нет никакого смысла избавляться от дроппера (ред. — участник мошеннических схем, чья банковская карта или счёт используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денег)», — добавил эксперт.
Сел бы в тюрьму.
Таких лиц, как скончавшийся фигурант «схемы Долиной», ожидает чаще всего один конец, обозначил Игнатов.
«Дропперов обычно сажают в тюрьму. Выявить их несложно, ведь в схеме используются банковские карты, привязанные к их персональным данным… То есть выявляют, задерживают, предъявляют обвинения, потом суд и колония. Вот такая у них судьба», — сказал Игнатов.
Криминалист отметил, что дропперов используют как «одноразовый материал». «Как только они выполнили свою задачу, организаторам схемы они уже неинтересны», — сказал Игнатов.
Судить как пособников террористов.
Эксперт также обратил внимание, что те, кто организует подобные мошеннические схемы, обладают обширной информацией о российских гражданах, об их жизнедеятельности.
«И почему? Потому что они покупают базы у наших же негодяев, которые связаны с персональными данными», — сказал Игнатов.
Он отметил, что эти лица важно выявлять, ведь в дальнейшем людей, попавших под влияние злоумышленников, могут использовать, в том числе, как поджигателей, подрывников.
«Сотрудников организаций, чиновников, продающих персональные данные, нужно привлекать к ответственности как пособников террористов. Судить и приговаривать к очень серьезным срокам заключения», — подытожил Игнатов.