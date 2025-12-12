В Иркутске 22-летнему парню грозит долгий тюремный срок за поджог трансформаторной подстанции. Его обвиняют в теракте

В Иркутске правоохранители оперативно разыскали и задержали 22-летнего молодого человека, который поджег трансформаторную подстанцию, из-за чего были обесточены почти два десятка жилых домов и два социальных объекта. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МВД России.