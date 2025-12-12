В Иркутске 22-летнему парню грозит долгий тюремный срок за поджог трансформаторной подстанции. Его обвиняют в теракте

Инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный. В полицию поступило сообщение о возгорании на трансформаторной подстанции. В результате без света оказались 17 многоквартирных жилых домов.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Выяснилось, что 22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников. Свои противоправные действия молодой человек снимал на видео, — говорится в сообщении полиции.
Теперь молодому человеку грозит серьезное наказание. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Теракт» (ст. 205 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.