В Иркутске 22-летнему парню грозит долгий тюремный срок за поджог трансформаторной подстанции. Его обвиняют в теракте

В Иркутске правоохранители оперативно разыскали и задержали 22-летнего молодого человека, который поджег трансформаторную подстанцию, из-за чего были обесточены почти два десятка жилых домов и два социальных объекта. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МВД России.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный. В полицию поступило сообщение о возгорании на трансформаторной подстанции. В результате без света оказались 17 многоквартирных жилых домов.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Выяснилось, что 22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников. Свои противоправные действия молодой человек снимал на видео, — говорится в сообщении полиции.

Теперь молодому человеку грозит серьезное наказание. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Теракт» (ст. 205 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.