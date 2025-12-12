Мошенники предложили хабаровчанам «оформить декабрьскую выплату»

Наряду с новыми способами обмана россиян, мошенники продолжают пользоваться старыми проверенными схемами. Как отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, ущерб гражданам наносят схемы с использованием социальной инженерии.
Так, в конце года специалисты зафиксировали массовую рассылку в мессенджерах от имени Госуслуг. В сообщении рассказывается о якобы выплате в 15 тысяч рублей, которая положена всем гражданам старше 18 лет, а также о том, что получить ее можно, подав соответствующую заявку до указанного в декабре срока.
При попытке получить эту «выплату» потерпевших подписывают на мошеннические каналы, где пользователю предлагаются нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты, вирусы под видом полезных программ.
— Расхожее мнение о том, что на такие приемы попадаются только «неопытные пользователи», неверно. Если схема живет годами, значит, она остается прибыльной. Техническая защита развивается, но социальная инженерия остается слабым местом: доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов по-прежнему приносят злоумышленникам прибыль, — прокомментировали в УБК МВД России.
В ведомстве напомнили россиянам о необходимости развивать цифровую грамотность, о важности проверки источников, а также о том, что избежать ошибок могут помочь критическое мышление и способность выдерживать паузы в ситуациях давления.