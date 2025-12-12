Мошенники предложили хабаровчанам «оформить декабрьскую выплату»

Так, в конце года специалисты зафиксировали массовую рассылку в мессенджерах от имени Госуслуг. В сообщении рассказывается о якобы выплате в 15 тысяч рублей, которая положена всем гражданам старше 18 лет, а также о том, что получить ее можно, подав соответствующую заявку до указанного в декабре срока.