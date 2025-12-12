Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое взрослых и ребёнок остаются в больнице после удара БПЛА по дому в Твери

В настоящее время в больницах находятся трое взрослых и один ребёнок, пострадавшие в результате падения обломков беспилотника на жилой дом в Твери. Как сообщила пресс-служба администрации Твери, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные жители дома после оказания первой помощи отказались от госпитализации.

Источник: Life.ru

На месте происшествия под руководством врио губернатора Виталия Королёва идут работы по ликвидации последствий. Было проведено оперативное совещание, по итогам которого поставлена задача в кратчайшие сроки обследовать здание. От этого будет зависеть, смогут ли жители вернуться в свои квартиры или им будет предоставлено временное жильё. В пункте временного размещения в школе на данный момент находятся 22 человека, в том числе пятеро детей.

Ранее Life.ru публиковал момент атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Твери. Предварительно, ВСУ произвели атаку беспилотником типа «Лютый». Местные утверждают, что повреждены квартиры с первого по четвёртый этаж. Травмы получили шестеро взрослых и ребёнок.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше