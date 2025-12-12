Трое взрослых и ребёнок остаются в больнице после удара БПЛА по дому в Твери

На месте происшествия под руководством врио губернатора Виталия Королёва идут работы по ликвидации последствий. Было проведено оперативное совещание, по итогам которого поставлена задача в кратчайшие сроки обследовать здание. От этого будет зависеть, смогут ли жители вернуться в свои квартиры или им будет предоставлено временное жильё. В пункте временного размещения в школе на данный момент находятся 22 человека, в том числе пятеро детей.