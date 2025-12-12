Трое взрослых и ребёнок остаются в больнице после удара БПЛА по дому в Твери

На месте происшествия под руководством врио губернатора Виталия Королёва идут работы по ликвидации последствий. Было проведено оперативное совещание, по итогам которого поставлена задача в кратчайшие сроки обследовать здание. От этого будет зависеть, смогут ли жители вернуться в свои квартиры или им будет предоставлено временное жильё. В пункте временного размещения в школе на данный момент находятся 22 человека, в том числе пятеро детей.
Ранее Life.ru публиковал момент атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Твери. Предварительно, ВСУ произвели атаку беспилотником типа «Лютый». Местные утверждают, что повреждены квартиры с первого по четвёртый этаж. Травмы получили шестеро взрослых и ребёнок.
