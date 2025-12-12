После атаки БПЛА в Твери в ПВР находятся 22 человека

После отражённой атаки БПЛА в Твери в пункте временного размещения при местной школе находятся 22 человека, среди них пять детей, сообщает правительство региона. По распоряжению главы области всем размещённым обеспечены горячее питание и необходимые вещи первой необходимости.
Отмечается, что врио губернатора поручил как можно быстрее завершить обследование повреждённого жилого дома. По итогам проверки власти определят, смогут ли жители вернуться в свои квартиры или им потребуется предоставить временное жильё.
Кроме того, по указанию Королёва на месте продолжают работу специалисты регионального Минстроя, МинЖКХ, МЧС, энергетических служб и городских властей. Им поручено организовать круглосуточную охрану повреждённого здания и обеспечить оперативное решение всех вопросов, связанных с ликвидацией последствий атаки.
Ранее врио губернатора Тверской области Виталий Королёв прибыл к жилому дому, где в результате атаки беспилотника пострадали местные жители.