Оперативный штаб развернули на месте атаки дрона ВСУ на дом в Твери

Оперативный штаб развернули возле дома в Твери, где в результате отражения атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали люди. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
— Временно исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Виталий Королев прибыл к дому в Твери на улице Оснабрюкской, где в результате отражения атаки БПЛА пострадали люди. На месте развернут оперативный штаб, — написали в Telegram-канале пресс-службы.
Виталий Королев подтвердил наличие пострадавших в результате атаки беспилотника по жилому дому в Твери. Он уточнил, что шестерым взрослым и одному ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице.
11 декабря Минобороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 ликвидировали 17 беспилотников Вооруженных сил Украины над двумя российскими регионами.