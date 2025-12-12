The Guardian: в Калифорнии произошел мощный взрыв газа

В Калифорнии прогремел сильный взрыв, вызванный утечкой газа, в результате чего как минимум шесть человек пострадали. Об этом сообщает издание The Guardian.
Происшествие случилось в городе Хейворд вскоре после того, как ремонтная бригада повредила газопровод. Четыре близлежащих строения получили повреждения в результате взрывной волны.
Ссылаясь на слова местной жительницы, издание пишет, что во время взрыва ее дом затрясло, предметы падали со стен, и в целом происходящее напоминало кадры военной хроники.
Ранее поляк спровоцировал кратковременный хаос железнодорожного сообщения в Познани, устроив взрыв петард на путях. Инцидень привел к остановке движения поездов между Познанью и Венгровцем на несколько часов.