Элитный эскорт и продажа младенцев: как в Казахстане торгуют людьми, рассказали в МВД

В Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных. Полиция утверждает, что организаторы, пользуясь сложной жизненной ситуацией девушек, склоняли их продавать своих новорожденных неустановленным лицам. Все фигуранты задержаны, расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Астане полицейские провели рейды в районе железнодорожного вокзала по улице Гете. По итогам мероприятий восемь лиц привлекаются к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов для сексуальной эксплуатации граждан.
Помимо этого, в Астане, Алматы и Шымкенте пресекли деятельность организаторов «элитного эскорта», занимавшихся вербовкой молодых девушек в различных ночных клубах и барах. Установлены факты их преступной деятельности по организации сводничества. Уголовные дела направлены в суд.