Элитный эскорт и продажа младенцев: как в Казахстане торгуют людьми, рассказали в МВД

В Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных. Полиция утверждает, что организаторы, пользуясь сложной жизненной ситуацией девушек, склоняли их продавать своих новорожденных неустановленным лицам. Все фигуранты задержаны, расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.