Молодой омич напился и похитил вывески Эрмитажа

Зачем он это сделал, парень не помнит.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля обратились в полицию с заявлением о необычной краже. Ночные воры похитили не картины или статуэтки, а информационные вывески со стены здания Центра «Эрмитаж-Сибирь» стоимостью 14 000 рублей.

Вскоре полицейские установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Центрального округа. Музейные вывески нашли у него дома.

Зачем они ему понадобились, парень объяснить не смог. Сказал, что в ту ночь сильно напился с друзьями, расставшись с ними решил прогуляться и зачем-то снял вывески. Проснувшись утром, он с удивлением обнаружил вывески у себя дома и хотел вернуть в музей, но не решился.

Теперь омичку грозит судимость по статье «Кража», заведено уголовное дело. Как уточнили в полиции, ранее парень привлекался только к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.