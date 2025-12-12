Молодой омич напился и похитил вывески Эрмитажа

Сотрудники областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля обратились в полицию с заявлением о необычной краже. Ночные воры похитили не картины или статуэтки, а информационные вывески со стены здания Центра «Эрмитаж-Сибирь» стоимостью 14 000 рублей.
Вскоре полицейские установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Центрального округа. Музейные вывески нашли у него дома.
Зачем они ему понадобились, парень объяснить не смог. Сказал, что в ту ночь сильно напился с друзьями, расставшись с ними решил прогуляться и зачем-то снял вывески. Проснувшись утром, он с удивлением обнаружил вывески у себя дома и хотел вернуть в музей, но не решился.
Теперь омичку грозит судимость по статье «Кража», заведено уголовное дело. Как уточнили в полиции, ранее парень привлекался только к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.