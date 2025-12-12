Молодой омич напился и похитил вывески Эрмитажа

Зачем они ему понадобились, парень объяснить не смог. Сказал, что в ту ночь сильно напился с друзьями, расставшись с ними решил прогуляться и зачем-то снял вывески. Проснувшись утром, он с удивлением обнаружил вывески у себя дома и хотел вернуть в музей, но не решился.