В ГАИ Башкирии назвали причину смертельного ДТП с 5 детьми. Главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов заявил что семья проявила полную беспечность, отправившись таким составом в магазин за продуктами в соседнюю деревню.
Известно, что ДТП произошло вечером 7 декабря. На трассе Уфа-Инзер-Белорецк отечественная легковушка, в которой ехали родители с пятью детьми, столкнулась с грузовиком.
«В машине находилось 5 детей. 12-я модель ВАЗа. Все мы прекрасно понимаем, какой у нее уровень “безопасности” Просто представьте себе — водитель, мама с грудным ребенком на руках и сзади четверо детей. Соответственно, ни один ребенок не был ни пристегнут, ни находился в детском удерживающем устройстве, потому что даже технически там это не получится организовать. Абсолютная беспечность», — прокомментировал Владимир Севастьянов.
Напомним, в результате столкновения с грузовиком на месте от полученных трава погиб глава семейства, а уже ночью в больнице скончался его четырехлетний сын. Остальные трое детей 2-х, 3-х и 4-х лет лежат в Белорецкой ЦРКБ, а мать с грудным малышом лечатся дома.