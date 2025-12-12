В ГАИ Башкирии назвали причину смертельного ДТП с 5 детьми

«В машине находилось 5 детей. 12-я модель ВАЗа. Все мы прекрасно понимаем, какой у нее уровень “безопасности” Просто представьте себе — водитель, мама с грудным ребенком на руках и сзади четверо детей. Соответственно, ни один ребенок не был ни пристегнут, ни находился в детском удерживающем устройстве, потому что даже технически там это не получится организовать. Абсолютная беспечность», — прокомментировал Владимир Севастьянов.