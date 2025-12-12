В Пермском крае организовали проверку после гибели рабочего на руднике

ЧП произошло 11 декабря во время работ по монтажу опорной колонны. На отметке более семи метров страховочный трос, привязанный к производившему работы электрогазосварщику 1988 года, намотало на вал горизонтальной концентратной мешалки. Это повлекло падение рабочего под вращающийся вал. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.