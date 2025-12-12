В Пермском крае организовали проверку после гибели рабочего на руднике

Следственный комитет РФ организовал процессуальную проверку после гибели рабочего во время выполнения работ на руднике сильвинитовой обогатительной фабрики в Соликамске. Проверку инициировали по признакам нарушения требований охраны труда.
ЧП произошло 11 декабря во время работ по монтажу опорной колонны. На отметке более семи метров страховочный трос, привязанный к производившему работы электрогазосварщику 1988 года, намотало на вал горизонтальной концентратной мешалки. Это повлекло падение рабочего под вращающийся вал. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Следственный отдел по Соликамску краевого СУ СК РФ провел осмотр места происшествия, назначил судебные экспертизы, изъял интересующую следствие документацию. По результатам проверки примут процессуальное решение. Его ход и результаты поставила на контроль Соликамская городская прокуратура.
Надзорный орган контролирует установление обстоятельств, причин и условий гибели работника на промышленном предприятии. По итогам проверки соблюдения организацией требований промышленной безопасности при наличии оснований примут меры реагирования.
О гибели рабочего в руднике сообщило ПАО «Уралкалий». Сотрудник БШСУ получил смертельную травму во время проведения плановых работ.