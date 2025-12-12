Украинские боевики атаковали Тверь с помощью беспилотников: что известно о пострадавших

Один ребенок и шесть взрослых людей получили ранения при атаке украинских дронов на жилой дом, расположенный в Твери. Об этом сообщает врио губернатора Тверской области Виталий Королев. Его цитирует пресс-служба правительства региона.
По словам политика, удар пришелся на один из многоквартирных домов. В настоящий момент сотрудники спецслужб оперативно ликвидируют возникшее возгорание. Также идет эвакуация жителей жилья.
«Шести взрослым и ребёнку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают», — поделился подробностями с общественностью Королев.
Как отметил врио губернатора, он уже находится на месте происшествия.
В здании зафиксировано повреждение стены. Спасатели приступили к осмотру квартир и других жилых помещений, чтобы узнать о дополнительных разрушениях. Королев заявил, что для координации действий и оказания помощи в ближайшей школе развернут оперативный штаб.
Территория вокруг дома сейчас находится под контролем экстренных служб, которые ограничили доступ посторонних. Специалисты сейчас детально изучают территорию дома, чтобы установить причины инцидента.
Напомним, что минувшей ночью Воронеж также подвергся атаке со стороны беспилотных устройств ВСУ. В ходе происшествия были повреждены несколько жилых построек. По сведениям региональных властей, обошлось без пострадавших. Известно, что часть домов на левом берегу города имеют серьезные повреждении. В них выбиты окна и разрушены некоторые стены.
Прежде KP.RU информировал, что недавно украинская армия совершила массированную атаку дронов на столицу России. Силы противовоздушной обороны смогли вовремя заметить и сбить 31 аппарат. Все беспилотники уничтожались в течение целой ночи, поскольку они прилетали каждый час по несколько штук. Пострадавших при инциденте не было.
Так, 9 декабря, Чебоксары тоже подверглись ударам беспилотников ВСУ. По итогу четверо человек получили ранения. Их экстренно доставили в ближайшие больницы. Глава республики Олег Николаев сообщил, что на место происшествия сразу же были отправлены экстренные службы.
Помимо Чебоксар, в этот же день произошел налет украинских дронов на Волновахи. Вражеское устройство нанес удар по жилому сектору города. При атаке также пострадали еще несколько близлежащих домов. Однако ни один мирный житель не получил ранений.