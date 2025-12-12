Ричмонд
В Челябинске директора «Акула-парка» отправили в колонию за травму ребёнка

Семилетний мальчик прыгал на батуте и получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

В Челябинске Калининский райсуд вынес приговор директору батутного центра «Акула-парк», где травмировался семилетний мальчик. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Инцидент произошёл в декабре 2024 года. Дети отмечали день рождения. Школьник прыгал на аттракционе «батутная арена». Он оттолкнулся от другого ребёнка, взлетел, перелетел через ограждение и упал на твёрдый пол. В результате падения он получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

Суд установил, что подсудимый, зная о нарушениях и недостатках в монтаже опасного аттракциона, продолжал его эксплуатацию ради финансовой выгоды. Руководитель полностью признал свою вину.

С учётом позиции прокурора суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, с осуждённого взыскали компенсацию морального вреда и материального ущерба в пользу пострадавшего ребёнка на общую сумму 8,6 миллиона рублей.