В Челябинске директора «Акула-парка» отправили в колонию за травму ребёнка

Инцидент произошёл в декабре 2024 года. Дети отмечали день рождения. Школьник прыгал на аттракционе «батутная арена». Он оттолкнулся от другого ребёнка, взлетел, перелетел через ограждение и упал на твёрдый пол. В результате падения он получил тяжёлую черепно-мозговую травму.