Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 90 дронов ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 90 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.

Новость дополняется.