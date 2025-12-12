Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 90 дронов ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 90 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.
Новость дополняется.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 90 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 90 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.
Новость дополняется.