Выяснилось, когда именно Разин уехал из РФ после возбуждения уголовного дела

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин уехал из России сразу после возбуждения против него уголовного дела.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин уехал из России сразу после возбуждения против него уголовного дела. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

По имеющимся данным, после начала уголовного преследования Разин покинул страну и в настоящее время проживает в США, предположительно во Флориде. Российские правоохранительные органы объявили его в розыск.

Уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, предназначавшихся в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову — автору песен «Ласкового мая». Следствие считает, что продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, представляя себя правообладателем музыкальных произведений и получая выплаты.

Разину заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.

Кроме того, следователи не исключают появления новых эпизодов. Речь идёт о возможном использовании фиктивного договора с певцом Юрием Шатуновым. Этот факт также проверяется в рамках расследования.

Дело Разина стало очередным громким эпизодом в затянувшемся конфликте вокруг наследия «Ласкового мая» и прав на популярные песни группы.

