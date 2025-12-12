Ричмонд
Силы ПВО России ликвидировали за ночь 90 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Самая массированная атака пришлась на Брянскую область, где сбили 63 БПЛА. Ещё восемь летательных аппаратов ликвидировали в Ярославской области, четыре дрона уничтожили над Московским регионом, по три — в Смоленской и Тверской областях, а также над Чёрным морем. По два — в Тамбовской и Тульской областях, по одному БПЛА посадили в Орловской и Ростовской областях.

В Твери один из дронов влетел в жилой дом, вызвав разрушения и пожар. Возгорание уже ликвидировано. Пострадали семь человек, в больнице медпомощь получают трое взрослых и ребёнок.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

