В Твери трое взрослых и ребенок остаются в больнице после атаки БПЛА

Трое взрослых и ребенок находятся в больнице после атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в Твери. Об этом сообщили в правительстве Тверской области.
«В настоящее время в больницах находится трое взрослых и один ребенок. Угрозы их жизням нет», — сказано в сообщении регионального кабмина.
В результате атаки БПЛА ВСУ на многоквартирный жилой дом в Твери пострадали семь человек. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Прокуратура Тверской области открыла горячую линию. В ПВР находятся 22 человека, в том числе пять детей.
Ранее в Сети появились кадры жилого дома в Твери, который атаковали БПЛА.
