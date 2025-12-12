Ричмонд
В Твери трое взрослых и ребенок остаются в больнице после атаки БПЛА

Пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ на многоквартирный дом оказывают всю необходимую медпомощь.

Источник: Аргументы и факты

Трое взрослых и ребенок находятся в больнице после атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в Твери. Об этом сообщили в правительстве Тверской области.

«В настоящее время в больницах находится трое взрослых и один ребенок. Угрозы их жизням нет», — сказано в сообщении регионального кабмина.

В результате атаки БПЛА ВСУ на многоквартирный жилой дом в Твери пострадали семь человек. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Прокуратура Тверской области открыла горячую линию. В ПВР находятся 22 человека, в том числе пять детей.

Ранее в Сети появились кадры жилого дома в Твери, который атаковали БПЛА.

