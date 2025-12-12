Следователи выясняют, почему 200 семей под Челябинском остались без электричества

На перебои со светом пожаловались жители. По их словам, регулярные отключения в домах 200 семей продолжаются с 8 декабря. Света нет то в одном районе Ключей, то в другом. От электричества зависит отопление во многих домах, поэтому в холод температура в помещении не поднимается выше +12.