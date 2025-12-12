Следователи выясняют, почему 200 семей под Челябинском остались без электричества

Из-за проблем с электроснабжением в деревне Ключи Сосновского района начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На перебои со светом пожаловались жители. По их словам, регулярные отключения в домах 200 семей продолжаются с 8 декабря. Света нет то в одном районе Ключей, то в другом. От электричества зависит отопление во многих домах, поэтому в холод температура в помещении не поднимается выше +12.
В компании «Россети Урал» на этой неделе зафиксировали несколько отключений. Дело в том, что обогреватели в домах перегружают трансформатор в деревне.
— Энергетики выполнили необходимые мероприятия по перераспределению нагрузки, но оборудование вновь уходило в перегруз из-за превышения потребителями разрешенной мощности. Было принято решение о доставке и установке нового, более мощного трансформатора, — рассказали в компании. — Параллельно энергетики проводили работу с населением, совершая обходы домовладений и разъясняя необходимость снизить нагрузку на сеть до допустимой, ограничив потребление электроэнергии.
Как сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области, сотрудники ведомства сейчас выясняют все подробности ситуации.