На Новорижском шоссе затруднено движение на пять километров из-за ДТП

На Новорижском шоссе (в районе Рублево) произошла авария. Движение в районе ДТП затруднено на пять километров. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.