На Новорижском шоссе затруднено движение на пять километров из-за ДТП

На Новорижском шоссе (в районе Рублево) произошла авария. Движение в районе ДТП затруднено на пять километров. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — написали в Telegram-канале Дептранса.
Водителей призвали выбирать пути объезда.
11 декабря легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Юрловском проезде в столичном районе Отрадное. Пострадавшими оказались мужчина и ребенок. Их госпитализировали.
7 декабря один человек погиб и четверо пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза в подмосковных Мытищах. Авария произошла на 35-м километре трассы А-104.