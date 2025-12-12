Тигр-людоед растерзал фермера по дороге домой с рынка

В индийском штате Махараштра зафиксирован очередной смертельный случай нападения дикого хищника на человека. Жертвой тигра стал 45-летний фермер.
Трагедия произошла в округе Чандрапур. Житель деревни Кавадши Шешрам Заде отправился на рынок и домой так и не вернулся. Спустя время его тело обнаружили у обочины дороги Шанкарпур-Кавадши.
По данным лесного департамента, мужчина погиб в результате нападения тигра. На теле зафиксированы многочисленные рваные раны. Хищник частично съел ногу и верхнюю часть тела фермера, что указывает на прямой контакт и отсутствие шансов на спасение.
Местные власти уже выплатили семье погибшего единовременную компенсацию в размере 30 тысяч рупий. После инцидента в районе усилили патрулирование, однако ситуация остается напряженной.
С начала года в округе Чандрапур от нападений диких животных погибли 42 человека. В 38 случаях речь идет именно о тиграх. Регион продолжает оставаться одной из самых опасных зон в стране по числу подобных атак.
