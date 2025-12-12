В Свердловской области пьяная мать села за руль с тремя детьми

В Каменском районе 6 декабря около 20:44 часов на 108-м километре трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган» полицейские остановили машину, за рулем которой была пьяная женщина. В салоне находились трое ее маленьких детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.