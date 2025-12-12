Ричмонд
В Свердловской области пьяная мать села за руль с тремя детьми

После ссоры с мужем мать из Свердловской области села за руль с тремя детьми, будучи пьяной.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Каменском районе 6 декабря около 20:44 часов на 108-м километре трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган» полицейские остановили машину, за рулем которой была пьяная женщина. В салоне находились трое ее маленьких детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

При проверке у 30-летней жительницы Каменска-Уральского были обнаружены явные признаки опьянения, которые впоследствии подтвердило освидетельствование. Прибор показал значительное превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе. Как пояснила водитель инспекторам, она уехала с детьми к родственникам после ссоры с мужем.

— В отношении водителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение в пьяном виде и части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, — уточнили в ГАИ.

Машину забрали на штрафстоянку, а информацию о случившемся передали в полицию, чтобы проверили, как живут дети.