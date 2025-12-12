Суд заочно приговорил «крабового короля» Кана к 24 годам колонии строгого режима

По сведениям базы судебных приставов, рыбопромышленник с Дальнего Востока Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей. Его адвокаты утверждают, что мужчина скончался в Великобритании. Однако официального подтверждения его смерти не было. Чем известен рыбопромышленник и каким образом он накопил долги на сотни миллиардов рублей, выясняла «Вечерняя Москва».