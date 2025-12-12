Суд заочно приговорил «крабового короля» Кана к 24 годам колонии строгого режима

Рыбопромышленника с Дальнего Востока Олега Кана, которого называют «крабовым королев», заочно приговорили к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере пяти миллионов рублей.
— С подсудимого также взыскали 4,2 миллиарда рублей за контрабанду краба и лишили права заниматься внешнеэкономической деятельностью на три года с ограничением свободы на два года, — написали в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
По версии следствия, Кан создал преступное сообщество. Его участники с 2014 по 2019 год совершили незаконное перемещение из России в Японию, Республику Корея и КНР более 3,3 тысячи тонн живого краба. Они также уклонялись от уплаты налогов.
По сведениям базы судебных приставов, рыбопромышленник с Дальнего Востока Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей. Его адвокаты утверждают, что мужчина скончался в Великобритании. Однако официального подтверждения его смерти не было. Чем известен рыбопромышленник и каким образом он накопил долги на сотни миллиардов рублей, выясняла «Вечерняя Москва».