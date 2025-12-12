Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция в Москве начала проверку после угроз в адрес семьи певца Соколовского

Сотрудники правоохранительных органов в Москве начали проверку по факту угроз, поступающих в адрес семьи музыканта Влада Соколовского и его сына. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в МВД.

Сотрудники правоохранительных органов в Москве начали проверку по факту угроз, поступающих в адрес семьи музыканта Влада Соколовского и его сына. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в МВД.

— По данному факту проводится доследственная проверка, — рассказал источник РИА Новости.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще 5 декабря в СМИ появилась информация, что следователи начали проверку по факту угроз убийством трехлетнему сыну супружеской пары Ангелины и Влада Соколовских Дэвиду. Семейную пару терроризируют сообщениями не первый год.

Соколовскому и его жене угрожают расправой и похищением трехлетнего сына. Женщины даже фотографировали двери квартиры семьи, обещали похитить мальчика, приклеивали его фотографии на могилы и закапывали их на кладбище. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, насколько опасны для жертвы такие ритуалы.