Полиция в Москве начала проверку после угроз в адрес семьи певца Соколовского

Соколовскому и его жене угрожают расправой и похищением трехлетнего сына. Женщины даже фотографировали двери квартиры семьи, обещали похитить мальчика, приклеивали его фотографии на могилы и закапывали их на кладбище. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, насколько опасны для жертвы такие ритуалы.