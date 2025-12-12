Полиция в Москве начала проверку после угроз в адрес семьи певца Соколовского

Сотрудники правоохранительных органов в Москве начали проверку по факту угроз, поступающих в адрес семьи музыканта Влада Соколовского и его сына. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в МВД.
— По данному факту проводится доследственная проверка, — рассказал источник РИА Новости.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Еще 5 декабря в СМИ появилась информация, что следователи начали проверку по факту угроз убийством трехлетнему сыну супружеской пары Ангелины и Влада Соколовских Дэвиду. Семейную пару терроризируют сообщениями не первый год.
Соколовскому и его жене угрожают расправой и похищением трехлетнего сына. Женщины даже фотографировали двери квартиры семьи, обещали похитить мальчика, приклеивали его фотографии на могилы и закапывали их на кладбище. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, насколько опасны для жертвы такие ритуалы.