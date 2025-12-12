Российские силы ПВО уничтожили за ночь 90 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 12 декабря над регионами страны 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале в Минобороны РФ.
Так, 63 вражеских беспилотника ликвидировано в Брянской области, восемь — в Ярославской области, четыре БПЛА — над Московским регионом, по три — в Смоленской, Тверской областях и акватории Черного моря.
Кроме того, по два беспилотника противника российские бойцы ликвидировали в Тамбовской и Тульской областях. И по одному — в Орловской и Ростовской областях России.
В ночь на 12 декабря в Твери случилось ЧП. Жители услышали взрыв. Он прогремел во дворе одного из жилых домов. Повреждения получили жилые дома и автомобили.
Позже губернатор региона Виталий Королев отметил, что шесть взрослых и ребёнок обратились за медицинской помощью после взрыва у жилого многоквартирного дома в Твери.