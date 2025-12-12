45 тысяч сигарет и 1,5 килограмма табака изъяли таможенники в аэропорту Иркутска. Такая статистика приведена с начала 2025 года. Также у пассажиров конфисковали 340 стиков и более 230 килограммов некурительной табачной смеси. Весь груз они перемещали с нарушением таможенных правил.