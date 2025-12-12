Ричмонд
45 тысяч сигарет и 1,5 килограмма табака изъяли таможенники в аэропорту Иркутска

Также у пассажиров конфисковали 340 стиков и более 230 килограммов некурительной табачной смеси.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

45 тысяч сигарет и 1,5 килограмма табака изъяли таможенники в аэропорту Иркутска. Такая статистика приведена с начала 2025 года. Также у пассажиров конфисковали 340 стиков и более 230 килограммов некурительной табачной смеси. Весь груз они перемещали с нарушением таможенных правил.

Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе таможни, наиболее крупными задержаниями таможенников стали 5200 сигарет, которые иностраннцы пытались провезти в своем багаже.

— За 11 месяцев 2025 года по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество правонарушений по фактам незаконного ввоза пассажирами в Россию сигарет, — отметила и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Иркутск Екатерина Кулакова.

По итогам экспертиз завели 448 административных дел по фактам незаконного ввоза табачной продукции и превышения лимитов. Изъятые товары переданы в распоряжение государства, а нарушителям назначены штрафы.