Фигурантка дела Долиной могла передать свою банковскую карту мошенникам пьяной

— Из протокола допроса свидетеля Маргариты Быстровой следует, что она не помнит, чтобы оформляла банковскую карту и кому-либо передавала. Тем не менее может допустить, что, находясь в алкогольном опьянении, кто-то мог ее попросить оформить банковскую карту. Она периодически злоупотребляет спиртными напитками, — говорится в материалах.