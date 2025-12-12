Фигурантка дела Долиной могла передать свою банковскую карту мошенникам пьяной

Одна из фигуранток дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной заявила, что могла передать свою банковскую карточку мошенникам для их операций, находясь в состоянии опьянения. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
— Из протокола допроса свидетеля Маргариты Быстровой следует, что она не помнит, чтобы оформляла банковскую карту и кому-либо передавала. Тем не менее может допустить, что, находясь в алкогольном опьянении, кто-то мог ее попросить оформить банковскую карту. Она периодически злоупотребляет спиртными напитками, — говорится в материалах.
Другая фигурантка Варвара Южанина рассказала, что во время прогулки два года назад потеряла свой телефон с чехлом, в котором было пять карточек разных банков, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Лариса Долина строго следовала инструкциям мошенников, под влиянием которых она продала квартиру в Хамовниках. Певица осуществила переводы денег со своего расчетного счета в общей сумме 103 990 880 рублей.
