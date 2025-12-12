СМИ: Разин покинул Россию сразу после возбуждения против него уголовного дела

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, которого обвиняют в мошенничестве, покинул Россию сразу после возбуждения против него уголовного дела. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил информированный источник РИА Новости.
— Он уехал сразу после возбуждения дела, — цитирует источник агентство.
1 декабря стало известно, что следователи допросили бывшего водителя Андрея Разина. Он дал показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на сумму почти 500 миллионов рублей.
Позже появилась информация, что Разину могут вменить еще один эпизод мошенничества, связанный с подделкой договора с певцом Юрием Шатуновым. При этом оригинал датирован и подписан 2013 годом.
Разин также судился за наследство с Юрием Шатуновым, а затем с его родственниками. Подробности этого дела — в отдельном материале «Вечерней Москвы».