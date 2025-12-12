Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

12 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 90 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими российскими регионами. При этом 63 дрона ликвидировали над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Ярославской области.