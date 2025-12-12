Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на столицу, уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
12 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 90 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими российскими регионами. При этом 63 дрона ликвидировали над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Ярославской области.
Днем ранее оборонное ведомство отчиталось, что за сутки в зоне специальной военной операции средства противовоздушной обороны сбили десять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 396 беспилотников.